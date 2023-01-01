Вода минеральная, природная, лечебно-столовая, содержит природный газ. Относится к группе гидрокарбонатных магниево-кальциевых вод с высоким содержанием кремния и двухвалетного железа, средней минерализации. В РФ аналога нет. Рекомендована РНЦ восстановительной медицины и курортологии Минздрава РФ.
«Рудольфов Прамен» - одна из ценнейших вод мира. Содержит легкоусвояемое двухвалентное железо, незаменимое для процессов кроветворения. Сложный минеральный состав воды, рожденный самой природой, является источником важных микроэлементов: кальция, магния и кремния. «Рудольфов Прамен» рекомендован для профилактики и лечения авитаминозов, анемий, подагры и остеопороза. Отлично укрепляет соединительную ткань и связки, возвращает подвижность суставам. Благодаря антисептическому и диуретическому лечебным эффектам, воду назначают для лечения урологических заболеваний. Низкое содержание натрия дает возможность употреблять железистую воду даже гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
|Объем 1 ед.
|1.5 л.
|Количество бутылок в упаковке
|6
|Вид поставки
|Упаковка / Палетта
|Месторождение
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«Рудольфов Прамен» - главная вода старейшего Чешского курорта Марианские-Лазни (Мариенбад). Холодный «Источник Рудольфа» расположен на высоте 578 м над уровнем моря, в окружении горных массивов. Минеральная вода бутилируется непосредственно из источника. Первый контакт воды с миром – при вскрытии бутылки.
|Вкус
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Не соленый, специфический, с незначительным железистым привкусом и приятной природной газацией. Для лучшего усвоения железа из минеральной воды, вскрытую бутылку следует выпивать в течение двух суток. Во избежание потемнения зубной эмали, рекомендуется пить через трубочку.
|Основной состав
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Метакремниевая кислота Н2SiO3 - 106,4 мг/л
|Общая минерализация
|2.1 - 2.6 г/л
|Ph
|6.1
|Свойства минерального состава
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«Рудольфов Прамен» отличается уникальным минеральным составом с широким спектром лечебного действия. Все микроэлементы в лечебной воде находятся в активной форме, что позволяет им лучше усваиваться организмом.
Железо – участвует в синтезе гемоглобина, насыщает клетки кислородом. Регулятор обменных процессов, связанных с выработкой энергии. Утилизирует продукты перекисного окисления. Отвечает за иммунную резистентность клеток.
Кремний – «камень жизни». Строительный материал для соединительной ткани. Регулирует баланс кальция и магния в тканях. Коллоиды кремния обладают способностью связывать и выводить патогенные соединения.
Магний – снижает вязкость крови, повышая ее насыщенность кислородом. Увеличивает растворимость щавелевой кислоты, предупреждая рост камней. Регулирует деятельность паратиреоидного гормона, выводящего кальций из клеток в кровоток.
|Показания к применению
|Авитаминоз / Железодефицитное состояние / Анемия / Артериальная гипертензия / Мочекаменная болезнь / Пиелонефрит, циститы / Восстановление после операций, кровопотери / Остеопороз, артрозоартрит / Подагра
|Условия хранения и срок годности
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ООО «Родник» предлагает сертифицированную минеральную воду «Рудольфов Прамен» в оригинальных темно-зеленых ПЭТ- бутылках объемом 0,5 л и 1,5 л, разлитую непосредственно на источнике. Специально разработанный безопасный ПЭТ – пластик устойчив к взаимодействию с водами и защищает содержимое от УФ -лучей. Инновационная технология розлива завода-производителя исключает потери микроэлементов в бутилированной воде. Минеральную воду следует хранить в плотно закрытой бутылке, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от +5 С до +25 С. Срок годности – 12 месяцев. Дата розлива указана на бутылке. После вскрытия бутылки хранить при комнатной температуре не более 48 часов.
При соблюдении условий хранения и в пределах срока годности, возможно помутнение и выпадение естественного природного осадка коричневого цвета, вызванных окислением*, не влияющим на лечебные свойства воды.
Произведено BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. (Чешская Республика).
*Процессом перехода двухвалентного железа в трехвалентную форму. Остальные микроэлементы в составе воды окислению не подвержены.