Описание

Вода минеральная, природная, лечебно-столовая, содержит природный газ. Относится к группе гидрокарбонатных магниево-кальциевых вод с высоким содержанием кремния и двухвалетного железа, средней минерализации. В РФ аналога нет. Рекомендована РНЦ восстановительной медицины и курортологии Минздрава РФ.

«Рудольфов Прамен» - одна из ценнейших вод мира. Содержит легкоусвояемое двухвалентное железо, незаменимое для процессов кроветворения. Сложный минеральный состав воды, рожденный самой природой, является источником важных микроэлементов: кальция, магния и кремния. «Рудольфов Прамен» рекомендован для профилактики и лечения авитаминозов, анемий, подагры и остеопороза. Отлично укрепляет соединительную ткань и связки, возвращает подвижность суставам. Благодаря антисептическому и диуретическому лечебным эффектам, воду назначают для лечения урологических заболеваний. Низкое содержание натрия дает возможность употреблять железистую воду даже гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.